Yükseköğretim Kurulu Duyurdu: 20 Bin Aday Yerleşti

ÖZEL KONTENJANLARA BÜYÜK İLGİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerdeki özel kontenjanlar, 2025-YKS’de önceki yıllarda olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bu kapsamda açılan kontenjanların önemli bir kısmı doldu. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle bölgedeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 2023 yılında başlatılan depremzede kontenjanları, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yaşayan adaylar ve bu illerde ortaöğretimin son sınıfında okuyan öğrenciler için geçerli oldu. 2025-YKS’de depremzede adaylar için ayrılan 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i doldu ve toplamda 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA DESTEK

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan toplam 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının 971’ine yerleştirme yapıldı. Böylece bu kontenjanın doluluk oranı yüzde 24 olarak belirlendi.

KADIN MEZUNLARIN BAŞARISI

34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanla, 2023 yılında ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programını bitiren 1557 kadın öğrenci bu yıl mezuniyet sevincini yaşadı. Yükseköğretim Kurulu’nca uygulamaya konulan ve yükseköğretim imkanlarından faydalanmamış 34 yaş üstü kadınlar için 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı. Toplamda 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli oldu ve bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 olarak gerçekleşti. Özellikle 2025-YKS’de örgün öğretim programları içerisinde en çok tercih edilen alan çocuk gelişimi oldu.

YENİ YERLEŞTİRMELER BEKLENİYOR

2025-YKS’de şehit yakını, gazi-gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için önümüzdeki günlerde açıklanacak ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediklerini belirtti. “Bu kontenjanlarla özellikle dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı amaçladık,” ifadelerini kullanan Özvar, genel ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan adayların, kendi kategorileri içinde ayrı sıralamalara tabi olduklarını söyledi.

Erol Özvar, depremzede adaylar için ayrılan ek kontenjanların eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti ve şehit eşleri, çocukları, gazilere ayrılan kontenjanların şehit yakınlarına ve gazilere olan şükran borcunun bir ifadesi olduğunu vurguladı. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanların ise fırsat eşitliğini genişletmek ve yükseköğretime adil erişimi artırmak amacıyla oluşturulduğunu hatırlatarak, dezavantajlı gruplara telafi imkanı sunulmasının sosyal devletin gereği olduğunu kaydetti.