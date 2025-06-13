Yükseköğretim Kurulu Yeni Programlar Açıyor

YÖK’TEN YENİ PROGRAM AÇILIMI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapay zekadan yeşil dönüşüme kadar geniş bir yelpazede yeni ön lisans ve lisans programlarının açılacağını açıkladı. YÖK’ten gelen duyuruya göre; 2024 yılında başlayan yapay zeka odaklı programlar, 2025’te yaygınlaştırılarak devam edecek. Tarımda dijital teknolojilere dayanan yeni lisans programı ‘Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar’ YKS Tercih Kılavuzu’nda yer alacak. Bununla birlikte ‘Akıllı Sera Teknolojileri’, ‘Dijital Tarım Teknolojileri’, ‘Tarım Makineleri ve Teknolojileri’ ön lisans programları da bu yıl önceki kez açılacak. Dijital sağlık alanında ise ‘Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği’, ‘Tele-Sağlık Teknikerliği’ ve ‘Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği’ programları da adayların tercihine sunulacak. Ayrıca, dijital teknolojilerle ilgili olarak ‘Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi’ ön lisans programı da pek çok üniversitede açılacak.

YENİ LİSANS PROGRAMLARI VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Lisans düzeyinde ‘Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi’ bölümü de bu yıl öğrencilerle buluşacak. Bunun dışında yeşil dönüşüme dayalı ön lisans programları arasında; ‘Yenilenebilir Enerji Teknikerliği’, ‘Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği’, ‘Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği’, ‘Akıllı Altyapılar Teknikerliği’, ‘Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği’, ‘Karbon Yönetimi Teknikerliği’, ‘Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği’, ‘Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği’ yer alacak.

YAPAY ZEKA PROGRAMLARINDA ARTIŞ

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl yapay zeka temelli 17 farklı program 20 üniversitede başlatılmıştı. Bu alanda program sunan üniversite sayısını 80’in üzerine çıkarıyoruz” dedi. Özvar, yapay zeka odaklı programlarla yüksek doluluk oranları sağlandığını belirterek, bu programların Türkiye’nin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Yükseköğretim çağındaki gençlerin gerekli yetkinlik ve donanıma sahip şekilde yetiştirilmesinin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Özvar, “Ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde geleceğin meslekleri ve istihdama duyarlı programlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yapay zeka, tarım ve sağlık alanında dijitalleşmeyi öne çıkaran yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Bunun yanında çevre ve yeşil ekonomi mutabakatına dayalı olarak geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını bu yıl ilk kez açacağız. Adaylarımızdan yeni açtığımız programları yakından takip etmelerini rica ediyorum” dedi.

SAĞLIK VE TARIMDA YENİ PROGRAMLAR

Özvar, yapay zekanın yanında sağlık ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştirdiklerine de değinerek, “Bu yıl sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı 7 yeni programı daha öğrencilerimizin tercihine sunuyoruz” dedi. Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında program açma ve müfredat yenileme sürecinin de sürdüğünü belirten Özvar, bu yıl bu alanda 1’i lisans, 8’i ön lisans olmak üzere toplamda 9 yeni programı adayların tercihlerine sunacaklarını belirtti. İstihdamla bağı azalan programları çağın gerekliliklerine uygun ve istihdam odaklı yeni bölümlerle dönüştürmeyi sürdüreceklerini söyledi.