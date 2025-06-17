Yükseköğretim Kurulu YÖK, Global Etkileşim için Toplantılar Düzenliyor

ULUSLARARASI KONGREDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul’da Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen ‘2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi’ programında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın üniversitelerin eğitim-öğretim kalitesini ve araştırma derinliğini artıracak büyük bir etkileşim sunduğunu belirtti. Özvar, “Bu açıdan da bilhassa uluslararası üniversitelerle, uluslararası meslektaşlarımızla bir araya gelmeyi ve bu toplantıları bu tür etkileşimler için bir vesile olarak görüyor ve değerlendiriyoruz” dedi.

KONGREDEKİ TEMALAR VE KATILIMCILAR

Dün İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayan kongre, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor ve Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor. 110 ülkeden 5 binden fazla uluslararası temsilcinin katıldığı kongrede, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumları tarafından nasıl hayata geçirildiği ile ilgili konular ele alınıyor. Kongrede iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik gibi konuların yanı sıra Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki rolüne dair iyi uygulama örnekleri de paylaşılıyor. Kongrenin katılımcıları arasında YÖK Başkanı Erol Özvar, Times Higher Education Küresel Direktörü Phil Baty gibi isimler yer aldı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN ULUSLARARASI POLİTİKALARI

Kongrede konuşan Erol Özvar, bu organizasyonun Yükseköğretim Kurulu olarak uluslararasılaşma politikası ile yakından ilişkili olduğunu ifade ederek, “Üniversiteler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne ölçüde uyabilmekte, bu kalkınma hedeflerini eğitimde ne ölçüde gerçekleştirebilmektedirler? Aslında bu sıralama kuruluşunun yapmaya çalıştığı şeyin de üniversiteleri bu açıdan değerlendirmek olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Bu hedeflerin içselleştirilmesine vurgu yapan Özvar, “Biz bu hedefleri içselleştirmeye, kendi ajandamızın tabii ana bir parçası olarak değerlendirmeye özen gösteriyoruz” diye ekledi.

YEŞİL VE DİJİTAL BECERİLERİN ÖNEMİ

Başkan Özvar, “Yeşil, dijital ve diğer son zamanlarda gündeme gelen teknik ve yumuşak beceri açığı aslında bütün dünyada küresel ölçekte rastladığımız, karşı karşıya geldiğimiz sorunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Yeni mezunların, firmaların ihtiyaç duyduğu becerileri karşılaması için yeni programlar geliştirdiklerini belirten Özvar, “Karbon ayak izi az olan, atığın sıfıra düşürüldüğü projelerle ortaya çıkan işler ve bu işler için ihtiyaç duyulan yeteneklerin üniversiteler tarafından bir program dahilinde verilebilmesi için bu programları üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İÇİN YENİ PROGRAMLAR

Özvar ayrıca yaklaşan üniversite sınavına değinerek, “Üniversite sınavına girecek genç adaylarımıza da bu vesileyle seslenmem gerekirse, bilhassa Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlıkta, ziraatte ve yeşil alanda, dijitalleşme ile alakalı programlara yönelik yeni açtığımız programlara bir başka türlü de bakmalarını, değerlendirmelerini beklerim” şeklinde konuştu. Özvar, geçtiğimiz yıllarda bu programlara gösterilen ilginin yüksek olduğunu belirterek, bu sene de yeni programların değerlendirilmesini önerdi.