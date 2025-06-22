Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başladı

SINAVIN BAŞLADIĞI ŞEHİRLER

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleşti. Gaziantep’te Akınal Ortaokulu’nda sınava katılan öğrenciler ile aileleri, okul çevresinde yoğunluk oluşturdu. Kimlik ve belge kontrolleri yapılmasının ardından öğrenciler, sınav salonuna doğru alındı. Okul çevresinde bekleyen aileler, Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Malatya İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu’nda sınav için gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı. Sınava girecek adaylar, üst araması yapıldıktan sonra belirlenen salonlara yönlendirildi. Aileler de çocuklarını okulun dışında beklemeyi tercih etti.

ŞANLIURFA’DA ÖĞRENCİ HAZIRLIĞI

Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Ortaokulu’na ulaşan öğrenciler, kimlik ve belge kontrolünün ardından sınav salonuna girdi. Adayların yakınları, okul çevresindeki gölgelik alanlarda bekleyerek onların çıkışlarını sabırsızlıkla bekledi.

KİLİS’TEKİ SINAV SÜRECİ

Kilis’te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından içeri alındı. Sınava katılanlar, üst aramasından sonra belirlenen salonlara yönlendirildi. Ailelerin okul bahçesinde çocukları için Kur’an-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği gözlendi.

ADIYAMAN’DA SINAV YAPILIYOR

Adıyaman Üniversitesinde sınava katılacak olan öğrencilerin kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı. Adaylar üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi. Aileler, kampüs yerleşkesinde bekleyerek çocuklarının yanında olmaya özen gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ’TA ÖĞRENCİLERİN SINAV GİRİŞİ

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki 100. Yıl Ortaokulu’na gelen öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra sınav salonlarına geçiş yaptı. Aileler de sınav süresince çocuklarını yalnız bırakmayarak onların yanında kalmayı tercih etti.