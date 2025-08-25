Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonuçları Açıklandı

YKS SONUÇLARIYLA GELEN HEYECAN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber pek çok öğrenci tercih heyecanı yaşamaya başladı. Sonuçları kontrol eden bir öğrencinin karşılaştığı beklenmedik sürpriz, duygusal anlara neden oldu. Açıkta kalmamak için tercih listesinde son sırayı Erzurum’daki bir üniversiteye ayıran genç, yerleştirme sonucunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

ŞAŞIRTICI SONUÇ VE DUYGULAR

Duygularını paylaşan öğrenci, “25.000 sıralama yaptım, en sona garanti olsun diye Erzurum yazdım. Geçen sene 50.000’le alan okula yerleştim” dedi. Yerleştirme sürecinde benzer durumda olan birçok öğrencinin, sıralamalarının üzerinde farklı bölümlere yerleştiği gözlemleniyor. Bu durum, kontenjan artışları ve tercih yoğunluğunun etkisiyle ortaya çıkabiliyor.