Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) İstanbul’da başlattı. 2025-YKS’nin ilk oturumu için ter dökecek öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav yapılacak okullara geldiler. Ailelerine sarılan adaylar, sınav öncesinde son kez sohbet ettikten sonra, sınav giriş kağıtları ve kimlik kartlarının kontrol edilmesinin ardından okullara giriş yaptılar. Görevliler, öğrencilerin yanında bulunan her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ve ambalajlı suyun okula alınmadığını belirtti. Öğrenciler, bu eşyalarını ailelerine veya emanet noktalarına bırakmak zorunda kaldı.

Giriş saatinin sona ermesinin ardından, saat 10.15’te başlayan sınav öncesi girişler saat 10.00’da sona erdi. Okul görevlileri, kapının kapanmasına az bir süre kala girişlerin duracağına dair çeşitli uyarılar yaparak öğrencileri bilgilendirdi. Bazı öğrencilerin okula geç kalmamak için koşarak geldiği gözlemlenirken, sınava son anda yetişen adaylar, diğer velilerin alkışları ile motive edildi. Geç kalan öğrencilere ise binalara giriş izni verilmedi. Şişli’deki Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, İstanbul Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu ve İTÜ Gümüşsuyu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yerleşkesinde sınav için gelen öğrenciler, kontrol işlemlerinin ardından okula alındı. Giriş süresi sona erdikten sonra kapılar kapatıldı ve görevliler velilere görüntü çekmemeleri konusunda hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca, bazı ailelerin çocukları için Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Maltepe’deki TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi’nde de sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerini geçtikten sonra sınıflarına yöneldiler. Bazı velilerin okul çevresindeki taburelerde oturduğu, bazılarının ise araçlarında çocuklarını heyecanla bekledikleri görüldü. Sınav, üç oturum şeklinde düzenleniyor. TYT oturumunda adaylara, Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde 20 olmak üzere toplamda 120 soru soruluyor ve bu sınav için 165 dakika süre veriliyor. Yarın saat 10.15’te yapılacak olan ikinci oturum, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40, Matematik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru yöneltilecek. Bu oturum için süre 180 dakika olacak. Ayrıca, aynı gün saat 15.45’te başlayacak olan üçüncü ve son oturum, Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise adaylara seçtikleri yabancı dilden toplamda 80 soru sorulacak ve bu oturum için 120 dakika süre tanınacak.