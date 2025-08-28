Yükseköğretim Programları Kontenjanları Dolu

YÖK’ÜN GELECEK PROGRAMLARINA YOĞUN İLGİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bu yıl ilk kez hayata geçirilen geleceğin mesleklerine yönelik 27 programın kontenjanlarının tamamının dolduğunu bildirdi. YÖK yaptığı açıklamada; 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, 3’ü lisans ve 24’ü ön lisans olmak üzere açılan bu programların tüm kontenjanlarının dolduğunu belirtti. Bu programlara toplamda 4 bin 592 öğrenci yerleşti.

HEDEF ALANLARDA YENİ PROGRAMLAR

Yeni açılan programlar arasında sağlık, tarım, dijital dönüşüm, bilişim, yapay zeka gibi alanlar yer aldı ve bu programlar, adaylar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Yüksek puan ve sıralamaya sahip olan adaylar, yeni bölümleri tercihlerinin ön sıralarına yazmayı tercih etti. İlgili bölümlerin taban puanları ve sıralamalarının oldukça yüksek seviyelerde olduğu görüldü. Mühendislik gibi pek çok fakülteye yerleşme hakkı elde eden yüksek puanlı adaylar, ön lisans programları arasında bilişim, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanları tercih etti.

TELE-SAĞLIK PROGRAMI ÖNE ÇIKTI

Üniversite bazında yapılan tercihlere bakıldığında, meslek yüksekokulu programları arasında en çok tercihe layık görülen 5 bölümden 3’ü Tele-Sağlık ön lisans programları oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Tele-Sağlık Teknikerliği 8 bin 968 adayla en çok tercih edilen üçüncü program olurken, Giresun Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi de sırasıyla 8 bin 628 ve 8 bin 419 adayla arka arkaya en popüler programlar arasında yer aldı.

YÜKSEK PUANLI TERCİHLER

Yeni açılan ön lisans programları arasında en yüksek puanla girilen bölüm Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği oldu. Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 445 puan alarak 60 bin başarı sıralamasına giren adaylar bu programı tercih etti. Diğer programlar arasında Çevre Sağlığı ve Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği gibi bölümlere de yüksek puanlarla başvurular yapıldı.

EN POPÜLER PROGRAMLAR

Toplam 240 bin aday, yeni açılan programlardan birine tercih verirken, yerleşen adayların büyük çoğunluğu bu programları ilk beş tercihlerine yazdı. En çok tercih edilen program, 36 bin 751 adayla Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği oldu. Bunu sırasıyla Tele-Sağlık Teknikerliği ve Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği takip etti.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ KAZANANLARI

Geçen yıl açılan yapay zeka mühendislikleri en yüksek puanlı adaylar tarafından tercih edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin programı için 102 başarı sırasına sahip bir aday yerleşirken, Medipol Üniversitesi’nde burslu Pozisyonlar da dikkat çekti.

YÖK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik yenilikçi stratejilerin adaylar arasında karşılık bulduğunu belirtti ve “Yükseköğretim sistemimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarının bu kadar ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi. Ayrıca, son yıllardaki talep üzerine programları yeniden düzenlediklerini ve günlük eğilimlere entegre programlar sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

MYO’LARDA YENİ DÖNEM

Özvar, meslek yüksekokullarında yeni bir dönem başlattıklarını, müfredatları sanayi ve iş gücü piyasası ile iş birliği içinde yenilediklerini ifade etti. Öğrencilerin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmesi için bu programların önemli kariyer fırsatları sunduğuna inandıklarını belirtti.