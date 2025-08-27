Yükseköğretim Sınavı 2025 Sonuçları Açıklandı

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından 500 tam puanla 1’inci olan öğrencilerin hangi üniversitelere ve bölümlere yerleştiği belirlendi. Farklı puan türlerinde 6 YKS birincisinden 5’i mühendislik alanını, 1’i ise hukuk fakültesini kazanmış durumda. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) gelen bilgilere göre; Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde 1’inci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne burslu olarak yerleşti. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde 1’inci olan Özel Tan Fen Lisesi (Bursa) mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmeyi başardı.

FARKLI PUAN TURLARINDAN BİRİNCİLER

Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce 1’incisi olarak öne çıkan Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu) programına yerleşti. YDT Fransızca 1’incisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları’na (burslu) kabul edildi. YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa) mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdi. YDT Rusça 1’incisi Haydarpaşa Lisesi (İstanbul) mezunu Ediz Doğan Karakoç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. Mühendislik alanında öne çıkan 5 birinci ile birlikte 2025 yılı verileri, geçen yıl belirlenen birincilerin 4’ünün mühendislik, 2’sinin iktisat ve diğerlerinin işletme, ekonomi ve tıp bölümlerini kazandığını gösteriyor.

ÖZVAR’DAN KAYIT SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül’de kayıt işlemlerinin yapılacağını belirtirken, “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu. Özvar, üniversite hayatının gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal açıdan pek çok fırsat sunduğunu dile getirerek, “Böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmeli” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatli takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Özvar, bu adayların sınırlı sayıda kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma imkanı olacağını ifade etti.