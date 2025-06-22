Yükseköğretim Sınavı Başladı, Sıra Bekliyor

YKS SINAVI START ALDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu, saat 10.15’te başladı. Öğrencilerin sınav salonlarına girişine saat 10.00’da izin verilmedi. Kent genelinde binlerce öğrenci sınava katılmak için Akdeniz Üniversitesi önünde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yarattı. Adaylar, aileleriyle birlikte sınav alanına gelirken duygusal anlar yaşandı.

AİLELER GÜÇLÜ DESTEK VERDİ

Sınav salonuna giren adayların aileleri, okulların bahçelerinde ve fakülte önlerinde bekleyerek çocuklarını destekleme çabasındaydılar. Bazı aileler dua ederken, bazıları telefonlarıyla ilgilendi. Bir aday, son saniyelerde içeri girmeyi başardı. Kapılar kapanmadan önce veliler görevli personeli uyararak, görünümdeki adayın yetişmesini sağladı. Koşarak salona girmeye çalışan aday, velilerin alkışları eşliğinde kapıları geçmeyi başardı ve velileri gururlandırdı.

DUYGULU ANI PAYLAŞTILAR

Kızına destek veren baba Resul Açıl, “Çocuklar çok stresli, streslerini almak istedim. Ben inanıyorum çok çalıştılar. Çocuklarımı öperek gönderdim, çok mutluyum. İki ağabeyi üniversitede okuyor ve onların da kazanacağına inanıyorum. Önemli olan stressiz, sakin bir sınav yapmaları, başarı zaten gelir” dedi.

Oğluyla sınav alanına gelen anne Yasemin Pattabanoğlu ise, “Çok heyecanlıyız. Oğlumuz bizden daha sakindi. Umarım sınavı iyi geçer. 09.30’da sınav yerindeydik. Trafik gayet iyiydi fakat dün çok yoğundu. Dün daha çok sınava katılan vardı. Erkenden kalktık, hazırlıklıydık” diye konuştu.