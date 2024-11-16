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Yüksekokulda Bıçaklı Saldırı: 8 Ölüm, 17 Yaralı

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YİXING BÖLGESİNDEKİ BIÇAKLI SALDIRI

Xinhua’nın bildirdiğine göre, Yixing bölge polisliği, bir meslek yüksekokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıya dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, bu saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

SALDIRGANIN TUTUKLANMASI VE MAĞDURLAR

Olayın yaşandığı yerden yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada yer alan bilgilere göre, bu kişinin saldırıyı, “sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması” nedenleriyle gerçekleştirdiği ifade edildi.

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