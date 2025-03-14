Yüksekova Belediyesi’ne Soruşturma İzni Verildi

TRAJİK OLAY TÜRKİYE’Yİ SARSTI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak’ta meydana gelen trajik olay, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. 12 yaşındaki Eslem Teker, boş bir arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası İçişleri Bakanlığı, durumla ilgili inceleme başlattı ve Yüksekova Belediyesi’nin ihmalleri belgelerle ortaya kondu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

BİLGİLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla trajik olayın ardından Mülkiye Müfettişi’nin atandığını duyurdu. Müfettiş tarafından hazırlanan raporda, Yüksekova Belediyesi’nin sahipsiz köpeklerle ilgili ihmal ve eksiklikleri belgelendi. Bakan Yerlikaya, rapor detaylarını kamu ile paylaştı ve soruşturma sürecinin başladığını bildirdi.

İHMALLER NETİCELERLE ORTAYA ÇIKTI

Mülkiye Müfettişi’nin raporuna göre, Yüksekova Belediyesi’nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uymadığı gözlemlendi. Raporda dikkat çeken bulgular arasında şunlar yer aldı:

Bütçe Ayrılmadı: Belediyenin sahipsiz hayvanların bakımına yönelik gereken bütçenin binde beşi oranında pay ayırmaması tespit edildi.

Bakımevi Eksikliği: Yüksekova Belediyesi’nin kullanılabilir bir hayvan bakımevine sahip olmadığı belirlendi.

Yönetmelik Güncellenmedi: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği, yasal değişikliklere uygun olarak güncellenmedi. Bu sebeple sahipsiz hayvanların bakımevinde tutulma şartlarına uyulmadı.

Vatandaş Şikayetleri Dikkate Alınmadı: Olaydan önceki 5 ay boyunca vatandaşların CİMER’e 5 kez şikayette bulunduğu ve 4 muhtarın belediyeye başvuruda bulunduğu belirtildi, fakat gerekli önlemler alınmadı.

SORUŞTURMA İZİNLERİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, rapor sonucunda Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni çıkardı. Bakan Yerlikaya, sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini ve gelişmelerin halkla paylaşılacağını aktardı.

BAKAN’DAN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Bakan Yerlikaya, açıklamasında 12 yaşındaki Eslem Teker için Allah’tan rahmet diledi ve ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. Yerlikaya, “Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak” ifadesini kullandı.