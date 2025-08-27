Haberler

Yüksekova’da 20 Yıldır Şemsiye Kullanıyor

YÜKSEKOVA’DA GÜNEŞTEN KORUNMA ÖNLEMİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Siri, göz alıcı ve sıra dışı bir yöntemle güneş ışınlarından korunuyor. Yörenin bunaltıcı sıcaklığıyla başa çıkmak için, İran’dan temin ettiği kafa şemsiyesi ile sokaklarda dolaşan Siri, bu yöntemle hem sağlığını koruyor hem de çevresindekilerin ilgisini çekiyor. Geleneksel yöresel kıyafetleri ve şemsiyesiyle çarşıda yürüyen Hasan Amca, sıkça fotoğraf çektiriliyor ve görenlere neşeli anlar yaşatıyor.

20 YILLIK GÜNEŞ HASTALIĞINA KARŞI ÇÖZÜM

Hasan Siri, güneş ışınlarına duyarlılığı nedeniyle bu yöntemi tercih ettiğini söylüyor. Sağlığını korumak adına doktorunun önerisi üzerine şemsiyeyi kullanmaya başladığını belirtiyor. “Güneşten korunmak için ve doktorun önerisi üzerine bu şekilde korunuyorum” diyen Siri, 20 yıl boyunca şemsiyesiz dışarı çıkma alışkanlığının olmadığını ifade ediyor.

