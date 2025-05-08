Yüksekova’da Ahır Çöktü, Hayvanlar Kurtarıldı

GECE SAATLERİNDE AHIR ÇÖKTÜ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, gece saatlerinde bir ahırın çökmesi üzerine köylüler ve itfaiye ekipleri yaralı hayvanları kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Olay, Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde, Tekin Açıkel’e ait ahırda gerçekleşti. Saat 03.40 civarında, henüz tespit edilemeyen bir sebeple ahırın çatısı çökmeye başladı.

KÖYLÜLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ahır çöktüğünde içeride toplamda 10 büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulundu. Çökme sesini duyan köy sakinleri, hemen olay yerine koşarak enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla çalışmalara başladı. Köylüler, kendi imkanlarıyla bazı hayvanları dışarı çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kalan hayvanları kurtararak güvenli bir alana taşıdı. Bu sırada, bazı hayvanların yaralandığı ifade edildi.