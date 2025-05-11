Yüksekova’da Akıntıya Kapılan Genç Aranıyor

YÜKSEKOVA’DA KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ İBRAHİM İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Yüksekova ilçesinde pek çok genç bir araya gelerek piknik yapma kararı aldı. İki genç, yüzmek üzere Avaşin Deresi’ne girdiği sırada akıntıya kapıldı. Gençlerden biri, anında arkadaşları tarafından kurtarıldı; ancak 17 yaşındaki İbrahim Kom’un kaybolması üzerine arama faaliyetleri başlatıldı.

Olayın Detayları

Dün saat 13.30 civarında meydana gelen olay, Yüksekova’da yaşayan bir grup gencin, piknik yapmak için Dağlıca bölgesine gitmesiyle başladı. İki genç, suya girdiği an akıntıya kapılınca, diğer gençlerin yardımıyla kurtarılan kişi olurken, İbrahim Kom gözden kayboluyor. Olayın bildirilmesi üzerine, Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti ve arama çalışmaları başlatıldı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgenin halkının katıldığı arama faaliyetleri sürerken, aynı bölgede piknik yapan İbrahim Kom’un dayısı Cengiz Çağırma, olay anını anlattı. “Bağırma sesi duydum ve hemen suya atladım. Suda yeğenimi gördüm ama akıntının gücü nedeniyle ona yanaşamadım,” diye ifade etti. Yetişkinlerin ve yetkililerin destekleriyle, kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor.