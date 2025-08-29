Yüksekova’da Anız Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE MÜDAHALE

Yüksekova ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, İpek Mahallesi’nde, Karayolları 117. Şube Şefliği’nin arkasındaki boş bir alanda başladı. Kısa sürede yaklaşık 500 metrekarelik bir alana yayılan yangın, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti ve hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

ALEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEME

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramadan söndürülmesini sağladı. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili bir inceleme başlatıldı. Anız yangınlarının doğal hayata ve çevreye verdiği zararlar göz önünde bulundurulduğunda, bu tür olaylara karşı dikkatli davranılması gerektiği belirtildi.