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Yüksekova’da Araç Park Sorunu Hızla Büyüyor

ARAÇ PARK SORUNU BÜYÜYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerindeki kaldırımlara düzensiz park edilen araçlar, vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçenin gelişimi ile birlikte artan araç sayısı, park sorununu da giderek büyütüyor. Özellikle büyük bir trafik akışına sahip olan bu caddelerdeki park problemleri, sürücüler ve yayalar için zorluklar oluşturuyor.

VATANDAŞLARDAN ÇÖZÜM TALEBİ

İpekyolu Caddesi’nin kaldırımlarına gelişi güzel park eden araçlar, bölgedeki trafiği etkiliyor. Bu duruma dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden acil bir çözüm beklediklerini vurguluyor. Yerel halk, “Elbette park yapılır ama kaldırımlara kadar da değil. Artık düzenli bir park sistemi olsun. Gerçekten İpekyolu Caddesi’ni kullananlar bu konuda sıkıntı yaşıyor” diyerek yaşanan sorunun aciliyetine dikkat çekiyor.

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