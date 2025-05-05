Yüksekova’da Araçlar Çarpıştı, Sürücüler Yaralı

KAZA DETAYLARI
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Olay, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.
SÜRÜCÜLERİN DURUMU
Sürücüsü belirlenemeyen 34 PF 6919 plakalı Volkswagen marka otomobil, Erkan Çınar’ın kullandığı 35 BGR 451 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.