Yüksekova’da Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Hakkari’ye bağlı Yüksekova ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Olayın detayları şu şekilde: Kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halinde olan 65 DD 065 plakalı hafif ticari kamyonet ile 33 AFF 34 plakalı otomobil çarpıştı. Bu çarpışmanın sonucunda, olayda iki kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından durumu bildirilen sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, acil şekilde Yüksekova Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Yaralıların tedavi süreci devam ediyor.