Yüksekova’da Arama Çalışmaları Devam Ediyor

NEÇİR İBRAHİM KOM İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs’ta kaybolan 16 yaşındaki Neçir İbrahim Kom için arama çalışmaları süregeldiği bildiriliyor. Kom’un ailesi ve çevre köylerden gelen 14 kişilik gönüllü ekip, gencin izini bulmak amacıyla dere boyunca geniş çaplı bir arama gerçekleştirmiş durumda.

SU DERİNLİĞİNE ODALANAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Ekip, özellikle suyun derin bölgelerindeki yoğun araştırmalarıyla dikkat çekiyor ve dere yatağında titizlikle arama yapıyor. Ancak, tüm bu çabalara rağmen henüz herhangi bir iz veya bulguya ulaşılamadığı ifade ediliyor.