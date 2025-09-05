Haberler

Yüksekova’da Arama Çalışmaları Devam Ediyor

NEÇİR İBRAHİM KOM İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs’ta kaybolan 16 yaşındaki Neçir İbrahim Kom için arama çalışmaları süregeldiği bildiriliyor. Kom’un ailesi ve çevre köylerden gelen 14 kişilik gönüllü ekip, gencin izini bulmak amacıyla dere boyunca geniş çaplı bir arama gerçekleştirmiş durumda.

SU DERİNLİĞİNE ODALANAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Ekip, özellikle suyun derin bölgelerindeki yoğun araştırmalarıyla dikkat çekiyor ve dere yatağında titizlikle arama yapıyor. Ancak, tüm bu çabalara rağmen henüz herhangi bir iz veya bulguya ulaşılamadığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yağmur Nedeniyle Aleyna Tilki Konseri İptal

Alaşehir'de Aleyna Tilki'nin konseri, yağmur ve elektrik tehlikesi sebebiyle ertelendi. Hayranlar kalabalık alanı terk etmedi, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle etkinlik iptal edildi.
Haberler

Prof. Dr. Adem Arslan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni kararlarla, çeşitli üniversitelere rektör atamaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü de belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.