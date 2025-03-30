Yüksekova’da Bayram Namazında Cami Dolu

YÜKSEKOVA’DA KAMİLER DOLDU

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Ülke genelinde olduğu gibi, Yüksekova’da da duygusal bir atmosfer içinde sona eren Ramazan’ın ardından halk, bayram namazını birlikte kılmak için bir araya geldi.

İMAMIN VAZI VE BAYRAM NAMAZI

Yüksekova’nın Mezarlık Mahallesi’nde yer alan H. Mehmet Özyılmaz Camisi’nde, İmam Halil Akdoğan, günün özelliklerini vurgulayan bir konuşma yaptı. Hadisler ile cemaatine vaaz veren İmam Akdoğan, ardından birlikte bayram namazının kılınmasını sağladı. Namazın tamamlanmasının ardından cami cemaati, birbirleriyle bayramlaşarak, ilk ziyaretlerini aile büyüklerinin mezarlarına yapmak için yola çıktılar.