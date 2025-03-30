Yüksekova’da Bayramda Mezarlar Ziyaret Edildi

RAMAZAN BAYRAMI’NDA MEZARLIK ZİYARETLERİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara büyük bir ilgi gösterildi. Orman ve Akalın mahallelerinde yer alan mezarlıklar, bayramın ilk gününde çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi. Bayram namazını takiben camilerden çıkan insanlar, yaşamlarını yitirmiş olan yakınlarının mezarlarına giderek dualar etti.

VATANDAŞLARDAN TAZİYE VE DUA

Vefat eden yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk olarak mezarlık ziyareti yapmanın kendileri için bir gelenek olduğunu belirtti. Bu özel günde, kaybettikleri sevdiklerini anma fırsatı bulan insanlar, mezar ziyaretlerinin manevi anlamını vurguladı.