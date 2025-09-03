Yüksekova’da Cankurtaran İse Alımları Tepkiyi Tetikledi

HİZMETTE LİYAKAT SORUNU

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen personel alımları, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner’in eşi Serap Öner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz’ın kardeşi Seyfullah Yılmaz, daha önce kurumda çaycı olarak görev yapan Kader Metin ile Hakkari merkezde yaşayan Botan Arslan’ın “cankurtaran” kadrosuyla işe alınmaları eleştiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜKİ) verilerine göre, Yüksekova, ülkenin en yüksek işsizlik oranına sahip bölgelerinden biri.

CANKURTARAN ALIMLARI TARTIŞMA YARATIYOR

Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü’ndeki söz konusu personel alımları, zamanla müdürlerin yakınları ve tanıdıklarının görevlendirilmesiyle ilgili eleştirilere maruz kalıyor. Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner’in eşi Serap Öner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz’ın kardeşi Seyfullah Yılmaz, “cankurtaran” unvanıyla işe başladı. Bunun yanı sıra, daha önce çaycı olarak görev yapmış olan Kader Metin ve Hakkari merkezde ikamet eden Botan Arslan da bu kadroya geçirildi.

Yüksekova’da birçok vatandaş, “yakın akrabalar ve tanıdıklar işe alındı, liyakat geri planda bırakıldı” eleştirisinde bulunuyor. Özellikle işsizliğin en yüksek seviyede olduğu Yüksekova’da, “cankurtaran” kadrosuyla yapılan alımların detaylarının soruşturulması gerektiği yönünde çağrılar artmaya başladı. Konuyla ilgili olarak yetkililer, Yüksekova’da “acil olarak cankurtaran personeline ihtiyaç olduğu için bu işe alımlarının yapıldığını” belirtiyor.