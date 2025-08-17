Yüksekova’da Çocuk Duvardan Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, dereye inmeye çalışırken dengesini kaybeden bir çocuk, duvardan düşerek yaralandı. Olay, Yeşildere Mahallesi’ndeki Büyükçay Deresi kıyısında meydana geldi. İddialara göre, 12 yaşındaki F.E. isimli çocuk, sıcak havada serinlemek amacıyla dereye inmeye çalışırken dengesini kaybedip duvardan düştü.

YARDIM VE TEDAVİ SÜRECİ

Yaralanan çocuğun yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.E.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ciddiyet arz eden yaralı çocuğu Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada, tedavi altına alınan F.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TEHLİKE VE Uyarılar

Öte yandan, yetkililer, Büyükçay Deresi’nin hem kirlilik hem de güvenlik açısından tehlike arz ettiğinin altını çiziyor. Vatandaşlara, suya girilmemesi konusunda sürekli uyarılarda bulunuluyor. Ancak yapılan tüm bu uyarılara rağmen, özellikle çocukların dereye girmeye devam etmesi, son olayın ne kadar hayati bir konu olduğunu yeniden gözler önüne serdi.