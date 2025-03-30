Yüksekova’da Doğaba Çorbası Geleneği Devam Ediyor

ÜÇ YILDIR DEVAM EDEN GELENEK

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 yıldır sürdürülen “doğaba çorbası” geleneği, bu Ramazan Bayramı’nda da devam etti. Mahalle kadınları, sabah namazı öncesi bir araya gelerek doğaba çorbasını hazırlayıp cemaate sunmaya hazır hale getirdi. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşların bayram hazırlıkları hızlandı. Mezarlık Mahallesi’nde ikamet edenler, 3 yıldır yaşatılan doğaba çorbası geleneğiyle dikkat çekiyor. Cami imamı Halil Akdoğan, 3 yıl önce mahalle sakinleriyle birlikte başlattığı bu geleneği mahalle kadınları sahiplenmiş durumda.

CEMAATE İKRAM EDİLİYOR

Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 300 kişilik cemaate özel olarak hazırlanan doğaba çorbası, cami içinde kurulan kazanlarda pişirildi ve cemaatin hizmetine sunuldu. H. Mehmet Özyılmaz Camisi’nin imamı Halil Akdoğan, “Mahalle kadınlarının elleriyle hazırladığı 300 kişilik doğaba çorbasını 3 yıldır Ramazan Bayramı sabahında cemaate ikram ediyoruz. Bu geleneği, Ramazan boyunca teravih ve sabah namazlarında bir araya gelip ibadet eden cemaatimizi ödüllendirmek için sürdürüyoruz. Bu geleneği mahalle cemaatimizin katkılarıyla devam ettiriyoruz. Allah’tan razı olsun, herkesin bayramı mübarek olsun” diyerek geleneklerinin önemine vurgu yaptı.

ÖNEMLİ BİR GÜZEL GELENEK

Mahalle sakinlerinden Büşra Akdoğan, bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Akdoğan, “Cami imamı Halil Akdoğan’ın liderliğinde ve cemaatin desteğiyle 3 yıldır devam ettirdiğimiz bu güzel geleneği sürdürmekten mutluyuz. Sabah namazı öncesi camide hazırlıklarımızı yaparak cemaati bekliyoruz. Allah, tuttuğumuz ibadetleri kabul etsin. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun” şeklinde konuşarak bu geleneksel uygulamanın değerini törensel bir dille anlattı.