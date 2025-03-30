Yüksekova’da Doğaba Çorbası Geleneği Sürüyor

DOĞABA ÇORBASI GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son üç yıldır gerçekleştirilen “doğaba çorbası” geleneği, bu Ramazan Bayramı’nda da unutulmadı. Mahalle kadınları, sabah namazı öncesinde bir araya gelerek çorbayı hazırlayıp cemaate sunmaya hazır hale getirdi. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, vatandaşların bayram hazırlıkları hız kazandı. Mezarlık Mahallesi sakinleri, 3 yıldır devam ettirdikleri doğaba çorbası geleneği ile dikkat çekiyor.

MAHALLE KADINLARI İŞ BAŞINDA

Cami imamı Halil Akdoğan’ın üç yıl önce mahalle sakinleriyle birlikte başlattığı bu gelenek, mahalle kadınları tarafından sahiplenildi. Bayram öncesinde, kadınlar yaklaşık 300 kişilik cemaate doğaba çorbası hazırladı. Cami içinde kurulan kazanlarda pişirilen çorba, cemaatin hizmetine sunuldu.

GELENEKSEL BİR BAĞIŞLAMADA BULUNUYORUZ

Ramazan Bayramı’nda doğaba çorbasını geleneksel hale getirdiklerini belirten H. Mehmet Özyılmaz Camisi’nin İmamı Halil Akdoğan, “Mahalle kadınlarının elleriyle hazırladığı 300 kişilik doğaba çorbasını 3 yıldır Ramazan Bayramı sabahında cemaate ikram ediyoruz. Bu geleneği, Ramazan boyunca teravih ve sabah namazlarında bir araya gelip ibadet eden cemaatimizi ödüllendirmek için devam ettiriyoruz. Bu geleneği mahalle cemaatimizin katkılarıyla sürdürüyoruz. Allah’tan razı olsun, herkesin bayramı mübarek olsun” diye konuştu.

TOPLUMSAL BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Büşra Akdoğan, “Cami imamı Halil Akdoğan’ın liderliğinde ve cemaatin desteğiyle üç yıldır devam ettirdiğimiz bu güzel geleneği sürdürmekten mutluyuz. Sabah namazı öncesi camide hazırlıklarımızı yaparak cemaati bekliyoruz. Allah, tuttuğumuz ibadetleri kabul etsin. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun” dedi.