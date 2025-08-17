Yüksekova’da Doğaseverler Temizlik Yaptı

DOĞASEVERLERDEN TEMİZLİK ETKİNLİĞİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, doğaseverler farkındalık yaratmak amacıyla 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Gölleri’nin çevresinde temizlik yaptı. Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) ile Stigia Turizm’in işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Park ilan edilen İkiyaka Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri bölgesinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DESTEK

Bu etkinliğe katılan 10 doğasever, bölgedeki piknik ve kamp yapanlardan geriye kalan çöpleri toplayarak Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun sağladığı çöp kamyonuna yükledi. Doğaseverler, bölgeyi ziyaret edenlerin çevreyi temiz tutmaları gerektiği çağrısında bulundu. YEKDASDER Başkanı Suat Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çevre bilincini artırmak amacıyla Sat Buzul Gölleri çevresinde temizlik çalışması yaptık” diyerek çevre koruma bilincinin önemini vurguladı.

ÇEVRE BİLİNCİ VE SORUMLULUK

Öztekin, bölgeye gelenlerin çevreyi temiz tutması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu bölgede çöp sorununun önüne geçebilmek için her aracın yanında en az bir çöp poşeti bulunmalı. Ancak bu şekilde çöplerin doğaya bırakılmasının önüne geçebiliriz. Biz 10 kişilik gönüllü ekiple yaklaşık 15-20 torba çöp topladık. Çöplerin taşınması için bize destek veren Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’ya teşekkür ediyoruz” diye belirtti. Etkinliğe katılan gönüllülerden Berfin Akarsu ise doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, “Çöplerimizi yanımızda taşımalı ve çevreye atmamalıyız. Ayrıca deterjan gibi kimyasal malzemeler de buraya getirilmemeli çünkü gölde yaşayan canlılara zarar veriyor” dedi.