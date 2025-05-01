Yüksekova’da Domuz Sürüleri Görüntülendi

DOMUZLARIN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YER

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin kırsal alanında büyük bir domuz sürüsü görülüyor. Esendere, ilçenin merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve burada bir araya gelen çok sayıda domuz, kameralar tarafından görüntüleniyor. Sürü halinde hareket eden domuzların anbean çekimleri yapılıyor.

YEREL HALKTAN YARDIM TALEBİ

Belde sakinleri, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, “Bölgeye yiyecek bırakılmasını” talep ediyor. Bu durum, yerel halkın doğaya ve yaban hayatına karşı duyarlılığını gösteriyor.