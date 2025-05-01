Haberler

Yüksekova’da Domuz Sürüleri Görüntülendi

DOMUZLARIN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YER

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin kırsal alanında büyük bir domuz sürüsü görülüyor. Esendere, ilçenin merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve burada bir araya gelen çok sayıda domuz, kameralar tarafından görüntüleniyor. Sürü halinde hareket eden domuzların anbean çekimleri yapılıyor.

YEREL HALKTAN YARDIM TALEBİ

Belde sakinleri, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, “Bölgeye yiyecek bırakılmasını” talep ediyor. Bu durum, yerel halkın doğaya ve yaban hayatına karşı duyarlılığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trt’nin 61. Yılı Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin 61. yıl dönümünü kutlayarak, kuruluşun milletin sesi ve devletin hafızası olduğunu vurguladı.
Haberler

İsrail’de Yangınlar Devam Ediyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'deki yangınları söndürmek için yardım teklif etti. Teklif kabul edildi ve Filistin itfaiyesinden ekipler yangın bölgelerine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.