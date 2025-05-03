Yüksekova’da Fırtına Ve Şimşekler Görüldü

YÜKSEKOVA’DA YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Yüksekova ilçesinde fırtınanın yanı sıra sağanak yağış da etkisini gösteriyor. Meteorolojinin uyarıları ardından, sabah saatlerinde başlayan fırtına ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde daha da şiddetleniyor. Bu durum, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

ŞİMŞEKLER GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Şiddetli yağışlarla birlikte ilçede çakan şimşekler de görsel bir şölen oluşturuyor. Fırtınanın etkisiyle birlikte, bu anlar kameralara yansıyarak izleyenlere etkileyici görüntüler sağlıyor. Bu doğal olay, hem yerel hem de çevre bölgelerden dikkat çekiyor.

EKİPLER HAZIR BEKLEMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, Yüksekova İlçe İdaresi Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri, olumsuz durumlarla başa çıkabilmek için hazır bekliyor. Yağışların etkisi ilçede devam ederken, ekiplerin çalışmaları, olası sorunları en aza indirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.