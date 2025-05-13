Yüksekova’da Genci Arama Çalışmaları Süretti

GENÇLE İLGİLİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi’nde kaybolan gencin arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Arkadaşlarıyla 10 Mayıs’ta piknik yapmak amacıyla gittiği Dağlıca Bölgesi’ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 18 yaşındaki Neçir Kom’un bulunması için çalışmalar dördüncü gününe girmiş durumda.

ARAMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, bölgedeki derinliklerde kapsamlı bir araştırma yapıyor. Arama çalışmaları sırasında İl Özel İdaresine ait ekskavatör de kullanılıyor. Derenin yaklaşık 3 kilometrelik kısmında sürdürülen arama çalışmalarında, dalgıç polislerden birinin omzu çıktı ve ekiplerce ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdahalenin ardından bu polis memuru taburcu edildi.

YARDIM EKİPLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Çalışmalara yarın Ankara’dan gelecek Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla devam edilecek. Bu durum, arama çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.