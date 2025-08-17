Yüksekova’da İlk Kadın Hakim Atandı

YÜKSEKOVA ADALET KOMİSYONU BAŞKANI OLDU

Hakkari’nin Yüksekova Adliyesi tarihi bir ana tanıklık etti. Hakim Hicran Al Parlak, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak göreve başladı. Mesleğinde 8 yıllık deneyime sahip olan Al Parlak, Yüksekova’da böyle önemli bir görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hicran Al Parlak, “Adalet komisyon başkanı ve ağır ceza mahkemesi başkanı olmak benim için onur verici. Bunun özellikle bu coğrafyada olması bana ayrıca gurur yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

ADALLETİN TEMELİ VE KADINLARIN ROLÜ

Hakim Hicran Al Parlak, adaletin toplumların en önemli temeli olduğunu belirterek, “Adaletini kaybetmiş bir toplum her şeyini kaybeder. Eğitim ve adalet her şeyden önce gelir. Türkiye’nin uluslararası alanda daha iyi yerlere gelmesi için adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi gerekir. Bu anlamda tüm hakim ve savcılarımızın elini taşın altına koyduğunun bilincindeyim” dedi. Ayrıca, kadınların yargı teşkilatındaki yerinin artışına dikkat çekerken, genç kızlara da seslenerek, “Özellikle genç kızlarımızın bu yolda istikrarlı adımlar atmalarını istiyoruz. Çünkü adaleti tesis etmenin verdiği hazzı hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız” şeklinde konuştu.

KADIN BAŞKANIN UMUT VERİCİ ROLÜ

Hicran Al Parlak, görev yaptığı bölgeye yönelik de vurgularda bulunarak, “Bir kadın başkanın Yüksekova için umut verici olduğu açıktır. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, Yüksekova da değişmeli. Burada kadın bir başkanın görev alması halk nazarında umut verici ve güzel bir dönüş olacaktır” dedi. Yeni görevindeki hedeflerini de aktaran Al Parlak, öncelikli amacının adalete olan güveni artırmak olduğunu belirtti. “Yargıya güveni pekiştirmek, hizmet kalitesini artırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak en büyük hedefim olacak” şeklinde konuştu.

KARİYERİNE GÜÇLÜ BİR TEMELDEN BAŞLADI

Meslek hayatına Tarsus Adliyesi’nde başlayan Hakim Hicran Al Parlak, burada 4 yıl görev yaptı. Ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 2 yıl hakimlik yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl Yüksekova Adliyesi’ne tayin olan Parlak, son kararnameyle ilçenin ilk kadın adalet komisyonu ve 2. ağır ceza mahkemesi başkanı olarak atandı.