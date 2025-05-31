Yüksekova’da Jandarma Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

YOLCU OLARAK YOLCULUK YAPAN EKİP GÖREVDE

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sivil jandarma trafik ekibi minibüslere yolcu gibi bindi. Bu ekip, trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, Derecik ile Şemdinli ilçeleri arasında taşımacılık yapan iki minibüse bindi.

TRAFİK KURALLARINA DENETİM

Ekip, seyahat boyunca sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını denetliyor. Sürücülerden birinin seyir halinde cep telefonuyla konuştuğunu tespit eden ekip, bu sürücüye 2 bin 167 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, yolculara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verildi.