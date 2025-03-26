Haberler

Yüksekova’da Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi

DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Kadir Gecesi Merkez İhsaniye Camii’nde dualarla kutlandı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da vatandaşlar bu özel geceyi büyük bir coşkuyla karşıladı. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı sayıldığı için Yüksekova’nın tüm camilerinde ihya edildi. Merkez İhsaniye Camii, kalabalık bir cemaatle dolup taştı.

PROGRAM DÜZENLENDİ

Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Merkez İhsaniye Camii’nde, imamlar tarafından kıldırılan teravih namazının ardından program başladı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi. Bu özel gecede, insanların elleri semaya açıldı ve toplu dualar gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İYİ Partili Çömez’den Sırrı Sakık’a Tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti milletvekili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrağa İYİ Partili Turhan Çömez sert tepki gösterdi. Çömez, ülke duygularının istismar edildiğini vurguladı.
Haberler

Kadir Gecesi’nde Büyük Çamlıca Camii’nde Coşku

Kadir Gecesi, İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde dualar ve namazlarla anlamlı bir şekilde kutlandı. Camiyi dolduran vatandaşlar, iftar sonrası Kuran okudu ve birlikte dua etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.