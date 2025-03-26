Yüksekova’da Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi

DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Kadir Gecesi Merkez İhsaniye Camii’nde dualarla kutlandı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da vatandaşlar bu özel geceyi büyük bir coşkuyla karşıladı. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı sayıldığı için Yüksekova’nın tüm camilerinde ihya edildi. Merkez İhsaniye Camii, kalabalık bir cemaatle dolup taştı.

PROGRAM DÜZENLENDİ

Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Merkez İhsaniye Camii’nde, imamlar tarafından kıldırılan teravih namazının ardından program başladı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi. Bu özel gecede, insanların elleri semaya açıldı ve toplu dualar gerçekleştirildi.