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Yüksekova’da Kadir Gecesi Dualarla Kutlandı

KADİR GECESİ İDRAKİ

Yüksekova, Hakkari’de Kadir Gecesi, Merkez İhsaniye Camii’nde dualarla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Yüksekova’da da vatandaşlar bu özel geceyi kutladı. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi, ilçedeki tüm camilerde coşkuyla geçirildi ve Merkez İhsaniye Camii adeta dolup taştı.

Yüksekova’daki Merkez İhsaniye Camii, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunuyor ve caminin imamları tarafından kıldırılan teravih namazıyla gecenin programı başladı. Programda Kur’an-ı Kerim okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Gecede eller semaya açılarak toplu dualar edildi.

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