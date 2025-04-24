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Yüksekova’da Kalp Kriziyle Vefat Etti

YAŞAMINI KAYBEDEN ALİ GÜRDAL’IN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, pancar toplarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 45 yaşındaki Ali Gürdal, büyük üzüntüyle toprağa verildi. Onbaşılar köyü yakınlarındaki Armutlu mezrasında dün pancar topladığı sırada kalp krizi geçiren Gürdal, çevredekilerin durumu bildirmesi sonucu gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ YÜKSEKOVA’DA DEFNEDİLDİ

Hakkari’de gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Gürdal’ın cenazesi, Yüksekova’ya getirildi. Orman Mahallesi’ndeki mezarlıkta, gözyaşları arasında defnedilen Gürdal, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Bu acı olay, bölgede derin bir üzüntü yarattı.

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