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Yüksekova’da Kar Yağışı Başladı

YÜKSEKOVA’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Günlerdir sıcak geçen hava, akşam saatlerinde yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Meteorolojik uyarılardan sonra yörenin farklı noktalarında kar yağışı kendini göstermeye başladı.

OLUMSUZ DURUMLARA HAZIRLIK

Bölgedeki muhtemel olumsuz durumlar için ekipler de her an müdahale için hazır bir şekilde bekliyor. Bu hazırlıklar, kar yağışının beklenmedik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

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