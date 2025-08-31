Haberler

Yüksekova’da Kavga, 1 Yaralı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında bir kavga çıktı ve bu olay sonucunda bir kişi yaralandı. Kavganın yaşandığı yer, ilçenin en yoğun alanlarından olan Özgürlük Meydanı. Olay, dün meydana geldi.

KAVGANIN SEBEBİ VE GELİŞMELER

Alınan bilgilere göre, iki grup arasında başlayan bir tartışma hızlıca büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar sonrası, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından, yaşananlarla ilgili bir soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

