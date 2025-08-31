Yüksekova’da Kavga, 1 Yaralı Var

OLAYIN NEDENİ BELİRSİZ

Yüksekova ilçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında çıkan kargaşa sonucu bir kişi yaralanıyor. Olay, akşam saatlerinde Yüksekova’nın Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleşiyor. Önceki bir tartışmanın ardından gerginlik hızla büyüyerek taş ve sopa kullanılarak gerçekleşen bir kavgaya dönüşüyor.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavga sonucunda bir kişinin yaralanması üzerine durum hemen yetkililere bildiriliyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis gönderiliyor. Yaralı birey, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis, soruşturma başlatıyor ve yaşananlarla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Yüksekova’da yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşlar arasında da endişe yaratıyor.