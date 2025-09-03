Haberler

Yüksekova’da Mevlid Kandili Coşkusu Yaşandı

MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU YÜKSEKOVA’DA HİSSEDİLDİ

Yüksekova ilçesinde Mevlid Kandili’nin coşkusu, camilerde ve sokaklarda yoğun bir şekilde hissedildi. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) doğumunun yıl dönümü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da büyük bir manevi atmosferle kutlandı. Namaz sonrası vatandaşlara yapılan gül, tatlı ve içecek ikramları, kandil gecesine ayrı bir güzellik katmış durumda.

PROGRAM ESNAFLAR CAMİSİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Esnaflar Camisi, Mevlid Kandili programının merkezi haline geldi. İlçe müftülüğü çalışanları tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerle birlikte başlayan program, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla devam etti. Peygamber sevgisinin dile geldiği bu manevi gecede vatandaşlar bir araya gelerek dualar yaptı. Akşam namazının ardından, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Dağıtılan güller, tatlılar ve özel hazırlanan şerbetler, renkli görüntüler oluşturuyor. Bu ikramlar, kandil sevincini ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiriyor.

İMAM HATİP’TEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Yüksekova Esnaflar Camii İmam Hatipi Halil Akdoğan, kandil gecesinin önemine vurgu yaparak, “Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem yeryüzüne teşrif etti. Bugün vesilesiyle Mevlid gecesinde bir araya geldik. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Akdoğan, ikramların Peygamber sevgisini hatırlamak amacıyla yapıldığını belirterek, “Allah herkesin dualarını kabul etsin” temennisinde bulundu.

