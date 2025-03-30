Yüksekova’da Mezarlıklara Bayram Ziyareti

YÜKSEKOVA’DA MEZARLIK ZİYARETLERİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara yoğun bir ilgi gösteriyor. İlçedeki Orman ve Akalın mahallelerinde yer alan mezarlıklar, bayramın ilk gününde birçok kişi tarafından ziyaret edildi.

CAMİLERDEN ÇIKANLAR MEZARLARA YÖNELDİ

Bayram namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına giderek dua etti. Mezarlıklar başında dua eden insanların, bayramların ilk yapılacak işinin mezarlık ziyareti olduğunu ifade ettikleri göze çarpıyor.