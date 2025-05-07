Yüksekova’da Mini Kitap Fuarı Açıldı

MİNİ KİTAP FUARI AÇILDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir “mini kitap fuarı” gerçekleştirildi. Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevi, Yüksekova Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen fuar, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kaymakam Mustafa Akın, öğrencilerin indirimli kitap alabileceği fuarı gezerek, sunulan eserleri inceledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevi Müdürü Mesut Oğuz, yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarını öğrencilerle buluşturuyoruz.” ifadesini kullandı. Kitap fuarının 3 gün boyunca devam edeceğini aktaran Oğuz, “Gerekli hazırlıklarımızı yaptıktan sonra burada mini kitap fuarı açtık. Amacımız burada öğrencilerimizin kitap okuma seviyelerini arttırmak. Kaymakam Mustafa Akın’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.