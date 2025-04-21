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Yüksekova’da Minibüs Ve Araç Çarpıştı

TRAFLIK KAZA SIRASINDA YARALILAR MEYDANA GELDİ

Yüksekova’da bir yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın birbirine çarpması sonucu, 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre mesafede yer alan Çöplük mevkiinde gerçekleşti. Vangölü firmasına ait olan yolcu minibüsü, karşı taraftan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde kazanın meydana geldiği yere yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin tamamlanmasının akabinde ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Kaza ile ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

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