Haberler

Yüksekova’da Orman Yangını Devam Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan Dağlıca köyünde, yasaklı alanda meydana gelen orman yangını, iki gündür devam ediyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ediyor. Yangın, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerinin kesişim noktasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

YANGININ ALEVLERİ NEDENİYLE BÜYÜYOR

İki gündür süren yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları, canla başla devam eden ekipler tarafından yürütülüyor. Yangına destek olmak amacıyla askeri helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Arda Güler, Real Madrid’de ilk 11’de

Arda Güler, La Liga'daki sezon açılışında ilk 11'de görev aldı ve takımının Osasuna'yı 1-0 yenmesinde önemli bir rol oynadı. Teknik direktör Güler'i övgüyle değerlendirdi.
Haberler

Düzce’de Motosiklet Yaya Çarptı. Yaralı Var

Düzce'de D-655 karayolunda bir motosikletin, yola aniden çıkan bir yayaya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.