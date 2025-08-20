Yüksekova’da Orman Yangını Devam Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan Dağlıca köyünde, yasaklı alanda meydana gelen orman yangını, iki gündür devam ediyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ediyor. Yangın, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerinin kesişim noktasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

YANGININ ALEVLERİ NEDENİYLE BÜYÜYOR

İki gündür süren yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları, canla başla devam eden ekipler tarafından yürütülüyor. Yangına destek olmak amacıyla askeri helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.