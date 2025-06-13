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Yüksekova’da Otomobil, Kamyon Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir kamyon çarpıştı ve olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sanayi yolunda İslam S. yönetimindeki 23 LS 605 plakalı otomobil, 06 DN 0535 plakalı kamyon ile çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontroller sonucunda yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

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