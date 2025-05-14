Yüksekova’da Özel Eğitim Programı Gerçekleştirildi

HIZMETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Programlar kapsamında kente gelen Yılmaz, öncelikle Valiliği ziyaret etti. Burada Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından karşılandı. Yılmaz, bu ziyarette ilde devam eden eğitim yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÖZEL EĞİTİMDE YENİ FIRSATLAR

Yılmaz, daha sonra Yüksekova ilçesinde düzenlenen “Özel Eğitimde İz Bırakanlar Yüksekova Buluşması” programına katıldı. Engelliler Haftası nedeniyle gerçekleşen etkinlikte özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle bir araya gelen Yılmaz, “Allah sizlere büyük bir şefkat ve merhamet vermiş. Türkiye, son 20 yılda özel eğitim alanında büyük mesafe kat etti. Devletimiz bu alana ciddi bütçeler ayırıyor ve bu hizmeti en ücra köylere kadar ulaştırmaya çalışıyor. Biz birlikteyiz, birbirimizin yanındayız. Devletimiz her zaman milletinin yanında.” ifadelerini kullandı.

AİLELERİN FEDAKARLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere Vali Çelik de teşekkür etti. Çocuklarını yalnız bırakmayan aileleri tebrik eden Çelik, “Dağların huzur şehri Yüksekova’da böyle bir etkinliğin yapılması bizleri mutlu etti. Fedakarlıkla çocuklarının yanında olan anne babalara teşekkür ediyorum. Bu zorlu mücadelenin kahramanları sizsiniz.” şeklinde konuştu. Program, öğrencilerin başarılarını konu alan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.