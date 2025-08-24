Yüksekova’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

YÜKSEKOVA’DA TARIM SAYIMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen tarım sayımı çalışmaları hızla ilerliyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimle ilgilenen tüm çiftçilerin faaliyetlerini detaylı bir şekilde kayıt ediyor. Sayım sürecinde, tarımsal işletmelerin yapısal özellikleri, ürün çeşitliliği, hayvancılık faaliyetleri ve tarımsal makine ile ekipman kullanımı gibi birçok konuda veriler toplanıyor.

VERİLER DEVLETİN STRATEJİLERİNE YOL GÖSTERİYOR

Toplanan bu veriler, devletin tarım sektörüne yönelik stratejilerini belirlemesi ve daha sağlıklı kararlar alması açısından büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, tüm üreticilerin bu tarım sayımına aktif katılım göstermesinin hem kendi işletmeleri hem de Türkiye tarımının geleceği için kritik bir konu olduğuna dikkat çekti.