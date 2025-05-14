Yüksekova’da Terörsüz Türkiye Desteği Verildi

YÜKSEKOVA’DA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN DESTEK

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova’ etkinliği, terörsüz bir gelecek için destek sağladı. Programda söz alan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, “Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre vermiş annelerin gözyaşları dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER BİR ARADA

Ipekyolu Caddesi’nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek verdiler. Keskin, burada yetkililere seslenerek, “Bugün burada bulunmak benim için hem büyük bir onur hem de derin bir sorumluluktur. Çünkü karşımda bu vatan uğruna en değerli varlıklarını kaybeden kahraman ailelerimizin mensupları var. Sizler baş tacısınız. Evlatlarınızın, eşlerinizin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyoruz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Keskin, “Bu hayal en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre vermiş annelerin gözyaşları dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye mücadelemize devam ediyoruz. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerliyor. Ancak bu yol kolay değil. Yitirdiğimiz canlar ve içimizde biriken acılar var. Biz şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısını sahipleniyoruz. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle bu ülke hepimizin. Dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz” dedi.

ANNE YÜREKLERİ YANMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki sürecin önemli adımlar atıldığını belirten Keskin, “Bu adımlar, terörü ortadan kaldırmayı ve bu topraklarda yaşayan herkesin eşit olarak yaşamasını sağlamak için atılmıştır. Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adıma izin verilmeyecek. Biz en ağır bedelleri ödedik. Terörle mücadele sadece silahla değil; birlik, kardeşlik ve adaletle yürütülür. Birlikte hareket edersek, hatıralarımızı geleceğe taşırız. Şehitlerimize rahmet diliyor, terörsüz Türkiye ve terörsüz Yüksekova için yaşasın diyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.