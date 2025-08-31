Yüksekova’da Tır Ve Araç Çarpışı

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER DEFNEDİLDİ

Yüksekova-Van kara yolunda meydana gelen feci bir kazada, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda hayatını kaybeden Hasan Sultanoğlu, Namide Sultanoğlu, Adem Sultanoğlu, Ada Hatice Sultanoğlu ve Nisanur Sultanoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Edinilen bilgilere göre, kazada araçta bulunan bu beş kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cenazeler, Yüksekova Devlet Hastanesi ve Başkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, ailelerinin yaşadığı Akocak köyüne getirildi. Köyde düzenlenen cenaze namazının ardından Sultanoğlu ailesinin bireyleri, duygu dolu anlar yaşanarak köy mezarlığına defnedildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUMLULAR BELİRLENİYOR

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelere devam ederken, köyde derin bir üzüntü hâkim oldu. Yüksekova’daki bu trajik olay, tüm köy sakinlerini etkileyerek yas havası oluşturdu.