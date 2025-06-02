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Yüksekova’da Tır Yangını Meydana Geldi

YANGIN ANI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hareket halindeki bir tır alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçe merkezi çıkışında Cemal Arslan’ın kullandığı 52 AEP 767 plakalı maden yüklü tırın motor kısmında dumanlar belirmeye başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede aracın kabin kısmını sararak büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREDE

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kısa zamanda söndürüldü. Yangın sebebiyle tırda maddi hasar oluştu. Tır şoförü Cemal Arslan, seyir halindeyken aniden motor kısmından alevlerin çıktığını belirterek, “Hemen aracı durdurup müdahale ettim ancak yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri yetişti ve yangını söndürdü. Allah onlardan razı olsun” dedi.

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