Yüksekova’da Tır Yangını Tespit Edildi

SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki maden yüklü bir tır aniden alev aldı. Edinilen bilgilere göre, Cemal Arslan yönetimindeki 52 AEP 767 plakalı tır, Yüksekova ilçe merkezi çıkışında motor kısmından duman çıkarmaya başladı. Sürücü, bu durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede aracın kabin kısmını sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi. Tır şoförü Cemal Arslan, seyir halindeyken motor kısmından alevlerin aniden çıktığını belirterek, “Hemen aracı durdurup müdahale ettim ancak yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri yetişti ve yangını söndürdü. Allah onlardan razı olsun” dedi.