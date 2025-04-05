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Yüksekova’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

YÜKSEKOVA’DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kontrolden çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu kaza gerçekleşti.

YARALININ SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini ve sorumlularını tespit etmek için soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin teknik incelemeler sürerken, olayla ilgili detayların zamanla netleşmesi bekleniyor.

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